Roma, voragine al Prenestino: strada chiusa al traffico

Una voragine si è aperta nel primo pomeriggio di ieri in via Dignano d'Istria a Roma al Prenestino. Nessun veicolo è rimasto coinvolto ma la strada è interrotta e l'accesso dalla via Prenestina è interdetto. Immediato il transennamento di tutta la strada interessata da parte dei vigili urbani e la disposizione della cartellonistica di divieto d'accesso, salvo che per il traffico locale nel primo tratto della via.

La viabilità del quartiere è stata modificata, quindi per accedere alla seconda parte di via Dignano d'Istria è necessario entrare in viale Ronchi e scendere in via Francesco Salata, strada alla quale è stato invertito il senso di marcia. Per ripristinare il fondo stradale crollato si attende il sopralluogo delle società di servizio per verificare la dimensione del danno e quantificare i tempi dell'intervento.

