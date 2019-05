Volpi sbucano tra i rifiuti di Velletri alla ricerca di cibo

Ormai sono alcuni mesi che a Velletri, in via Acquavivola, nella zona a ridosso del Campo sportivo e della clinica Madonna delle Grazie, i residenti fanno i conti con le scorribande di un paio di volpi che puntuali, la domenica notte quando vengono lasciati all'esterno dei cancelli i secchi contenenti la parte organica dei rifiuti, si avventano sui contenitori alla ricerca di cibo, seminando sui vialetti il contenuto dei sacchetti.

Seppure la zona non è lontana dal centro, non vi sono dubbi che si tratta di volpi dato che in tanti, rincasando in tarda ora, le hanno viste all’opera prima che si dileguassero. In un caso la condomina è riuscita anche ad immortalarle. Le incursioni avvengono anche in altre notti ma carta e plastica non sono per loro di grande interesse per cui fanno meno danni.

Un tempo predoni di pollai e conigliere, oggi le volpi, al tempo della raccolta differenziata, sembrano accontentarsi dei rifiuti ma solamente quelli della domenica sera.

