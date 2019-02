Roma, volontari dell'associazione Pics al lavoro a Ciampino: raccolti 20 sacchi di rifiuti abbandonati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Volontari dell’associazione Pics gruppo protezione civile Roma, al lavoro questa mattina, in una traversa della via dei Laghi, a Ciampino, per ripulire e portare via una ventina di sacchi di immondizia pieni di rifiuti apparentemente provenienti da una attività di ristorazione. «Eravamo molto soddisfatti per aver contribuito la scorsa settimana insieme al corpo di polizia locale di Ciampino a rimuovere nello stesso luogo una discarica di rifiuti di vario genere e nonostante avevamo posizionato del nastro con scritto divieto di sosta e la presenza di un cartello con scritto area video sorvegliata, qualcuno ha deciso di infrangere la legge - spiega il presidente dell’associazione, Pantaleo Marrani - mai ci saremmo aspettati che a distanza di soli due giorni, ignoti avrebbero potuto abbandonare una ventina di buste piene di svariati rifiuti alimentari e materiale organico in avanzato stato di putrefazione». Durante le operazioni sono emersi alcuni elementi che hanno permesso ai vigili di risalire ai presunti responsabili, invitandoli a raggiungerli sul posto per i chiarimenti su quanto rilevato. «Mentre la pattuglia esercitava le sue funzioni - conclude Marrani - i nostri volontari hanno proseguito nel caricare i sacchi sul furgoncino per portarli al compattatore dell’azienda preposta alla raccolta rifiuti di Ciampino».