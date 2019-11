Roma, sorpreso dalla Volante a forza il self-service del benzinaio: arrestato

Sorpreso mentre stava forzando la colonnina del self-service al distributore Ip di via delle Cave, all'Appio-Tuscolano. Arrestato nella notte tra giovedì e venerdì Ioan R., romeno, senza fissa dimora di 43 anni, precedenti per furto. Gli agenti lo hanno spreso e braccato, fermato impugnava ancora l'asta di metallo ricurva utilizzata per il colpo, nell'altra mano una torcia. I poliziotti hanno poi verificato che, effettivamente, la colonnina era stata irreparabilmente danneggiata. Il romeno, dalle impronte digitali, è risultato avere precedenti per furto aggravato commessi a Caserta e a Savona per reati commessi lo scorso anno. Portato a Regina Coeli, vi rimarrà per 12 mesi. © RIPRODUZIONE RISERVATA