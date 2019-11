Volante finisce sui binari della ferrovia: lo scatto diventa social

Ultimo aggiornamento: 17:50

Un'auto della polizia bloccata sui binari della ferrovia, probabilmente a causa di una sbandata ad alta velocità. E' accaduto martedì sera alla fermata Alessi, a Torpignattara, lungo la linea Termini–Centocelle. Atac ha dovuto interrompere il passaggio del trenino giallo fino alla rimozione del problema. Le foto postate dai passeggeri rimasti a piedi sono diventate subito virali.I poliziotti a bordo della volante si stavano dirigendo all'ospedale Vannini da dove era arrivata una chiamata d'aiuto per un uomo armato di coltello che stava minacciando i presenti, dopo aver aggredito un infermiere e una guardia giurata della vigilanza interna. Ma al pronto soccorso sono state mandate altre pattuglie, visto che la volante che per prima aveva risposto alla chiamata è rimasta incastrata sui binari della Termini-Centocelle.Tutto risolto in pochi minuti all'ospedale con l'arrivo dei altri equipaggi. Un po' più complicata la rimozione dell'auto dai binari. Illesi, fortunatamente, gli agenti che stavano a bordo della pattuglia. Una volta ripristinata la linea il servizio è ripreso regolarmente. (foto dal profilo Instagram Welcome to Favelas)