Vitinia, tiene in ostaggio la famiglia e minaccia il suicidio: 49enne arrestato dai carabinieri

Un uomo di 49 anni è stato arrestato ieri dai carabinieri di Vitinia, dopo aver tenuto in ostaggio la famiglia in casa e minacciato il suicidio. I carabinieri sono intervenuti nell'abitazione dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine e in evidente stato di alterazione, perchè, dopo avere impedito l'uscita dalla casa ai familiari, ha impugnato un coltello minacciando di suicidarsi. I militari hanno intavolato una trattativa con il 49enne, al termine della quale sono riusciti a convincerlo a desistere dall'insano gesto e a rilasciare i familiari in ostaggio. L'uomo è stato arrestato e portato in carcere a Regina Coeli: nell'abitazione sono stati trovati e sequestrati alcuni coltelli, una pistola lanciarazzi ed un bossolo calibro 7,65. © RIPRODUZIONE RISERVATA