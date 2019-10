Viterbo, violenza su minore: arrestato pensionato di 85 anni

I Carabinieri della Stazione di Vetralla, in provincia di Viterbo, hanno eseguito un'ordine di arresto in carcere nei confronti di un pensionato di 85 anni, emesso dalla Procura Generale della Corte di Appello di Roma, poiché a seguito di elementi di prova raccolti dai Carabinieri nel corso di indagini, è stato ritenuto colpevole di avere attuato azioni di violenza sessuale su minori a Vetralla qualche anno fa. La misura è stata eseguita ieri e l'arrestato dopo le formalità di rito è stato portato nel carcere di Viterbo per espiare la pena detentiva di tre anni e sei mesi.

