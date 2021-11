Viterbo, presa la banda dei furti in appartamento: in manette tre albanesi

Finisce l'incubo dei futri in appartamento a Viterbo. Gli agenti del XIII Distretto Aurelio e dalla Squadra Mobile della Questura di zona, hanno arrestato tre albanesi che nel loro rifugio detenevano il provento dei furti tra cui gioielli. Le indagini sono scattate quando i tre, durante un controllo, avevano colpito uno degli agenti procurandogli lesioni al volto, per poi riuscire a far perdere le proprie tracce, abbandonando la propria auto. I poliziotti li hanno pedinati: la banda, con un vistoso zaino, è stata notata in una area condominiale di via Santa Maria della Grotticella. Poco prima il colpo a casa di una donna. La perquisizione ha permesso di rinvenire oltre a denaro contante, telefoni cellulari e i beni asportati alla donna, tra cui vari oggetti in oro, 500 euro in contanti e un salvadanaio. I controlli nel bungalow in via Aurelia dove risiedevano hanno consentito di trovare la somma di 523 euro in banconote, un anello presumibilmente in oro bianco con diamantini e una pietra nera nel centro, banconote di nazionalità albanese pari a 8.200, un cellulare e 2 orologi. I 3, K. E. di 35 anni, N. N. di 23 anni e G. F. di 33 anni, ritenuti fortemente sospettati di essere gli autori di numerosi furti in abitazione, sono stati associati in carcere a Poggioreale.