Scontro tra due auto vicino a Viterbo: cinque feriti, chiusa la statale

Incidente tra due auto sulla strada statale 675 «Umbro Laziale» all'altezza del km 66,450 a Viterbo: una si è ribaltata ed ha causato il ferimento di cinque persone. Lo comunica Anas spiegando che è provvisoriamente chiuso un tratto della carreggiata in direzione di Civitavecchia ed il traffico è deviato in loco sulla viabilità alternativa, con uscita obbligatoria allo svincolo di Viterbo centro. Sul posto sono presenti la Polizia Stradale e il personale Anas per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione appena possibile.