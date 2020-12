La troviamo, sul cellulare, sul treno in direzione Milano. Sta per prendere parte, come ospite, alla trasmissione di Fabio Fazio, Che tempo che fa. La neo Miss Italia Martina Sambucini, 19 anni, residente a Frascati, in queste ore è davvero molto impegnata ad assolvere gli impegni di più bella del Belpaese. Viaggia sola, in outfit beige molto casual. Tra una fermata e l'altra si scatta un paio di selfie. Giusto il tempo per ingannare la distanza che la divide dalla stazione di arrivo. «In attesa di vedere ciò che ha in serbo per me la vittoria del concorso - confida la Sambucini - mi sono presa un anno sabbatico dall'università, dove mi ero iscritta alla facoltà di psicologia del marketing. Devo riflettere. Prima di buttarmi in un progetto davvero impegnativo devo capire bene se è davvero ciò che voglio».

L'agenda della bellissima è del resto davvero fitta. Oggi sarà il turno di Roma come ospite della trasmissione di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno. Poi domani registra da Marzullo. «Sono quasi sempre a Roma - aggiunge la Miss - visto che raggiungere Frascati dalla Capitale è facile e rapido». E intanto arrivano tante proposte. Ti interesserebbe fare un film? «Certo, ma tutte le possibilità le sta vagliando per me l'organizzazione del contest. Vedremo. Certo che girare mi piacerebbe molto».



