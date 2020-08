Sono tanti, sono il doppio rispetto a quattro giorni fa. E soprattutto si superano i novemila contagiati in tutto. Perché nel Lazio siamo a 45 casi di persone positive al Covid-19. L'11 agosto erano 23 casi. Questo dà la misura su quanto il coronavirus stia correndo e abbia ripreso fiato grazie alla mobilità vacanziera. La metà dei contagiati sono infatti persone che sono rientrate dalle ferie. Per la precisione sono 22, i casi di importazione o che riguardano giovani di rientro dalle vacanze: sei i casi di rientro da Malta, cinque da Romania, tre casi dalla Grecia, due casi da Ibiza, due casi dalla Croazia, un caso dall' Ucraina, un caso dall' Azerbaigian, un caso dagli Stati Uniti e un caso da Londra. In totale i casi esaminati sono 9mila, gli attualmente positivi sono 1165, i ricoverati 192, 9 in terapia intensiva, 964 in isolamento domiciliare.

I TEST

Alle frontiere, per testare chi ritorna a Roma ci sono i presidi drive-in che lavorano a pieno regime per i rientri da Grecia, Spagna, Malta e Croazia. E la preoccupazione tra chi rincasa dopo le vacanze è sensibilmente aumentata: sono arrivate al Numero Verde 800.118.800 oltre 5 mila chiamate. Il servizio è stato potenziato da parte dell'Ares 118. Chiedono istruzioni pratiche su cosa fare e quando. I casi aumentano in tutti i distretti di riferimento. Nella Asl Roma 1 sono dieci i casi nelle ultime 24 ore e tra questi sei sono casi di rientro: due da Corfù (Grecia), un caso da Ibiza, uno dall' Ucraina, uno da Londra e uno dall' Azerbaigian.

LA COMITIVA

Altri tre casi sono contatti del focolaio della comitiva di rientro da una gita a Capri a luglio. Nella Asl Roma 2 sono ancora dieci i casi nelle ultime 24 ore e tra questi quattro casi sono un focolaio di rientro dalla Romania per cui è stato avviato il tracciamento internazionale dei contatti, e quindi dei possibili contagiati. Un caso di rientro da Ibiza, un caso di rientro da Malta e un caso di rientro da un viaggio scolastico in Grecia.

Nella Asl Roma 3 sono sette i casi nelle ultime 24 ore e tra questi cinque casi hanno un legame con un caso già noto e isolato. Altri due casi sono un uomo di 32 anni, in contatto con una persona con cui ha effettuato un viaggio a Malta e un caso di un uomo di 29 anni di rientro dalla Croazia. Nella Asl Roma 4 sono quattro i positivi scoperti nelle ultime 24 ore e tra questi c'è una ragazza di 18 anni di rientro dalla Croazia, due casi sono una donna di 30 anni e un uomo di 38 anni contatti di un caso noto e isolato a Civitavecchia. Nella Asl Roma 5 sono tre i contagiati nelle ultime 24 ore e tra questi un caso di una donna di rientro da Malta per cui è stato avviato il contact tracing internazionale.

Nella Asl Roma 6 sono sei i casi nuovi in tutto e tra questi un uomo di 27 anni di rientro da Malta, una donna con un collegamento familiare ad un caso di rientro da Malta. Un caso riguarda un uomo di 27 anni con un link ad un caso di rientro da Malta e un caso di un uomo di 73 anni individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Infine per quanto riguarda le province si registrano cinque casi e zero decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina sono due i casi e tra questi un caso di un ragazzo con un link familiare a casi di rientro dalla Romania.

Un caso di un ragazzo di Gaeta con un link ad un caso già noto e isolato. Sono due i casi nella Asl di Frosinone e tra questi il caso di un bambino di 8 anni con link familiare a casi già noti e isolati. Un caso nella Asl di Viterbo e si tratta di un uomo di 30 anni di nazionalità USA per cui è in corso il contact tracing internazionale.



