Coronavirus Lazio, 45 nuovi casi: 22 positivi dall'estero, 13 giovani tornati da Grecia, Malta, Spagna e Croazia

Coronavirus Lazio, oggi si registrano 45 casi e un decesso. Di questi 22 sono di importazione o riguardano giovani di rientro dalle vacanze: sei i casi di rientro da Malta, cinque da Romania, due da Corfù e uno da Grecia, due casi da Ibiza, due da Croazia, uno da Ucraina, un caso da Azerbaigian, un caso da Stati Uniti e un caso da Londra». È quanto comunica l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Nel dettaglio, prosegue D'Amato, per quanto riguarda l'sono «dieci i casi nelle ultime 24h e tra questi sei sono casi di rientro: due da Corfù (Grecia), un caso da Ibiza, uno da Ucraina, uno da Londra e uno da Azerbaigian. Altri tre casi sono contatti del cluster della comitiva di rientro da una gita a Capri a luglio». Nell'sono 10 i casi nelle ultime 24h e tra questi 4 sono un cluster di rientro dalla Romania, un caso di rientro da Ibiza, un caso di rientro da Malta e un caso di rientro da un viaggio scolastico in Grecia. Nellasono 7 i casi nelle ultime 24h e tra questi cinque casi hanno un link con un caso già noto e isolato. «Altri due casi sono un uomo di 32 anni contatto di un caso con cui ha effettuato un viaggio a Malta e un caso di un uomo di 29 anni di rientro da Croazia», chiarisce l'assessore. «sono quattro i casi nelle ultime 24h e tra questi un caso di una ragazza di 18 anni di rientro dalla Croazia, due casi sono una donna di 30 anni e un uomo di 38 anni contatti di un caso noto e isolato a Civitavecchia. Nellasono tre i casi nelle ultime 24h e tra questi un caso di una donna di rientro da Malta, avviato il contact tracing internazionale».

Salgono a quota 1.165 nel Lazio gli attualmente positivi a Covid-19, secondo il bollettino quotidiano dell'assessorato regionale alla Sanità. Di questi, 192 sono ricoverati in ospedale e 9 in terapia intensiva, mentre 964 sono in isolamento a casa. I deceduti sono 870, i guariti salgono a 6.966 e il totale dei casi esaminati supera ormai quota 9 mila (9.001).