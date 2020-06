Virus, a Roma 11 nuovi casi. Allerta San Raffaele: oggi sei positivi, il totale sale a 41

«Sono 9 i nuovi casi positivi, di cui 6 riferibili all'Irccs San Raffaele Pisana» dove se ne registrano «41 totali ad oggi». Lo sottolinea l'Asl Roma 3 nel bollettino dell'Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio. Intanto, è stata avviata l'indagine di sieroprevalenza all'Istituto penitenziario di Regina Coeli. Ne dà notizia l'Asl Roma 1, dove «non si registrano nuovi casi positivi, mentre 21 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare».

Invece i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, dall'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani, sono a questa mattina 465. Lo riporta il bollettino quotidiano dell'Inmi Spallanzani.



Coronavirus, i dati a Roma e nel Lazio

– Non si registrano nuovi casi positivi. 21 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Avviata l’indagine di sieroprevalenza presso l’Istituto Penitenziario di Regina Coeli;– 2 nuovi casi positivi. 9 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;– 9 nuovi casi positivi di cui 6 riferibili all’IRCCS San Raffaele Pisana (41 totali ad oggi);– 1 nuovo caso positivo;– 2 nuovi casi positivi;– 2 nuovi casi positivi. 36 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Domani apre il terzo modulo con altri 18 posti letto alla RSA pubblica di Genzano;

Coronavirus, zero nuovi casi in provincia di Latina

Asl di Frosinone – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 8 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Latina - Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 68 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Rieti – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 3 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Viterbo - Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 7 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare

