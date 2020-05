Virus, Ordine dei Medici preoccupato: «A Roma troppa gente in giro»

Troppi, in fila, a passeggio, a chiacchierare. Non va bene, il rischio è troppo alto. Questo è un mese chave per capire se siamo in grado di contenere il virus, guai sbagliare. Non c'è sabato né domenica, bisogna resistere ancora. E invece l'allarme è di oggi. «A Roma si vede troppa gente in giro. Ci sono assembramenti vicino ai supermercati, ai negozi, alle tabaccherie. Tanta gente in auto. Ma è troppo presto, non siamo nemmeno al 4 maggio. Così si rischia di tornare indietro».

È il grido di allarme del presidente dell'Ordine dei medici della capitale Antonio Magi che evidenzia un'eccessiva presenza nelle strade capitoline in queste ore. «I dati a Roma e nel Lazio sono soddisfacenti. Ma stiamo camminando in equilibrio sull'orlo di un precipizio. Basta poco per perdere quanto guadagnato». Le persone «sono stanche, è comprensibile. Ci sono discussioni nelle file, c'è voglia di uscire. Ma farlo tutti insieme è irresponsabile. È necessario scaglionarsi. E continuare a stare a casa quando uscire non è indispensabile». Anche per la spesa. «Ciò che si vede è che ci sono ancora orari di punta. E questo non aiuta».

