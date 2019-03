Raggi e il suo staff a sorpresa volano in Qatar, a Doha anche i vertici della Roma

Oggi alle 16 la sindaca Virginia Raggi parte a sorpresa per il Qatar dove incontrerà l'emiro per un progetto riguardante Roma. La visita a Doha è stata tenuta segreta fino alla fine. Raggi, accompagnata dal suo staff, giovedì sera rientrerà nella capitale dopo incontri su temi culturali e turistici.



A Doha, proprio domani e giovedì, sono in missione vertici dell'As Roma (Fienga, Calvo, Baldissoni e Totti) per il «Together AS Roma», un workshop organizzato dal club, a cui sono invitati i partner del club giallorosso. Una parte degli incontri previsti a Doha, quartier generale della Qatar Airways, sponsor della Roma, sarà dedicata all'attività di produzione dei contenuti media del club.



Lo staff della sindaca Raggi fa sapere che non vi sono legami fra le due visite. Ultimo aggiornamento: 13:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA