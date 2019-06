Virginia Raggi rassicura: «Va avanti la distribuzione di stecche di legno per il decoro» Video

Il sindaco Virginia Raggi ha postato sul suo profilo ufficiale Facebook questo video in cui parla della distribuzione di stecche di legno per il decoro di Roma, con l'intervento in Campidoglio in cui la prima cittadina rassicura sull’abbondanza di stecche di legno per riparare le panchine cittadine con i fianchi in ghisa e le assi in legno.

Le parole del sindaco Virginia Raggi: «Prosegue la distribuzione di stecche di legno ai Municipi per riparare le panchine delle vie e dei parchi di Roma, danneggiate dagli incivili. Sono intervenuta in Assemblea Capitolina per riepilogare la situazione, ricordando che abbiamo a disposizione 22mila stecche di legno: il 60% è già stato utilizzato nei primi 6 mesi dell’anno; la restante parte è pronta per essere utilizzata nelle ulteriori attività da programmare o è a disposizione per eventuali emergenze. Ringrazio per la collaborazione anche le associazioni di volontariato e i cittadini che ci stanno dando una mano a restituire decoro alla città e agibilità alle storiche sedute romane con i fianchi in ghisa e le assi in legno. Decoro che va mantenuto con il contributo di noi tutti, chiamati al rispetto per i beni comuni».

