Caso Marra, la procura deposita il ricorso contro l'assoluzione dalla sindaca Raggi

La Procura ha depositato il ricorso in appello contro l'assoluzione della sindaca di Roma Virginia Raggi nel processo per falso in atto pubblico. A depositarlo ieri i magistrati Paolo Ielo e Francesco Dall'Olio. Il ricorso punta a ribaltare il verdetto del tribunale monocratico che, lo scorso 10 novembre, ha assolto in primo grado la sindaca di Roma dall'accusa di falso in relazione alla nomina di Renato Marra, fratello del suo ex braccio destro Raffaele, a capo del Dipartimento Turismo di Roma capitale. A darne notizia è il sito online dell'Espresso.



Secondo quanto riportato dal sito web dell'Espresso, i pm Ielo e Dall'Olio non credono che il primo cittadino di Roma abbia fornito elementi mendaci all'Anticorruzione del Campidoglio perché

vittima di un raggiro

, come sostiene il giudice monocratico, da parte dei due fratelli Marra. Ielo e Dall'Olio, si sottolinea,

restano invece convinti che Virginia abbia mentito consapevolmente

per difendere il suo ex braccio destro e soprattutto per difendere se stessa. Nelle motivazioni del giudice monocratico, invece, si evidenzia che

seppure

il fatto c'è

, seppure l'affermazione della Raggi all'Anac

non corrisponde alla realtà

, quest'ultima però

non costituisce reato

. Perché, sostiene il giudice, mancherebbe il dolo. Non ci sarebbe dunque

il movente

.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

”»