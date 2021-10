Comunali Roma, Raggi: «Unica a tenere testa a corazzate di centrodestra e centrosinistra»

Lunedì 4 Ottobre 2021, 19:52 - Ultimo aggiornamento: 20:05

Virginia Raggi è intervenuta in conferenza stampa al comitato elettorale M5S allestito al The Hive Hotel, in via Urbana, vicino al Teatro dell'Opera. «Aspettiamo dati certi. Al momento a Roma sono l'unica che sta tenendo testa alle corazzate del centrodestra e del centrosinistra con il M5S e le mie liste civiche», ha detto la sindaca uscente.

Prima delle dichiarazioni c'era stata tensione fra i giornalisti e l'ufficio stampa della sindaca uscente alla notizia che questa voleva rilasciare una dichiarazione all'esterno del comitato. Dopo le proteste la sindaca ha dunque decisivo di rilasciare una dichiarazione ma nella sala allestita all'interno dell'hotel.