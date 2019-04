«Degrado Roma», l'allarme delle imprese: «La città a un punto di non ritorno»

L'allarme degrado di Roma arriva dalle sette principali associazioni di categoria della Capitale, all'unisono. Al grido «la città è ferma», gli imprenditori dicono «no all'immobilismo. Siamo di fronte a un punto di non ritorno, c'è necessità urgente di decisioni e azioni concrete non più rinviabile», sottolineano Acer, Coldiretti, Confcommercio, Cna, Confesercenti, Federlazio e Unindustria. Dalle stazioni chiusi della metropolitana A alla situazione dei rifiuti, viene denunciato «un grandissimo malcontento».

e le associazioni che sono qui oggi non ricevono risposta dovremo progettare qualcosa di più forte compreso scendere in piazza» è stato l'ultimatum lanciato all'amministrazione Raggi, in una conferenza stampa dal titolo #RinascimentoRoma, in corso al residence Ripetta.



Il presidente di Unindustria, Filippo Tortoriello, ha esordito dicendo: «Questa è la prima conferenza stampa stampa in cui le associazioni che rappresentano il 70% del Pil e l'80% delle imprese della città metropolitana lanciano un grido d'allarme relativamente alla stasi nella città di Roma. Ci sono problematiche che tutti i giorni determinano una situazione di incertezza e disagio, dalle stazioni metro che non funzionano al decoro, dai rifiuti alla viabilità». Nicolò Rebecchini, presidente di Acer, ha sottolineato come «non si può continuare in questa situazione senza un cambio passo».



«C'è una crisi molto forte. Le imprese chiudono a migliaia ogni anno e nessuno fa niente. Moriamo nell'indifferenza della politica». Lo ha detto il presidente della Confesercenti di Roma Valter Giammaria nel corso della conferenza congiunta con le altre associazioni imprenditoriali. «Chiudere la Ztl del centro storico alle 19 e poi alle 20 è da pazzi. Io dico che è arrivato al termine questo grido allarme. Non si può stare più fermi. Tutto il Governo dovrebbe intervenire», ha concluso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«S