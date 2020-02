Roma, blitz di Virginia Raggi a Ostia: «Il Municipio approvi l'abbattimento del lungomuro»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

spinge per l'abbattimento del "lungomuro" di. Questa mattina la sindaca di Roma si è recata al Cosiglio Municipale della città del litorale dove si vota per l'approvazione del Pua, il piano per l'utilizzo degli arenili. «», sostiene Raggi. La cui visita in municipio è una risposta politica ache ci era venuto solo qualche settimana fa. La presidente del X Municipio Giuliana Di Pillo punta ad approvare oggi il provvedimento. Raggi è stata accolta da una cinquantina di sostenitori del M5s che esponevano o uno striscione contro le opposizioni con la scritta: «Siete solo chiacchiere e lungomuro».