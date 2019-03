Arresto di De Vito, la sindaca Virginia Raggi: «Verifica sui progetti oggetto di indagine»

Dagli ex Mercati generali all'ex Fiera di Roma fino all'ex stazione Trastevere. La sindaca di Roma Virginia Raggi, il giorno dopo l'arresto dell'ormai ex presidente dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito, ha incontrato gli uffici per chiedere una verifica su tutti gli iter dei progetti coinvolti nell'inchiesta: l'are dell'ex Fiera di Roma, gli ex mercati generali, l'ex stazione Trastevere. La prima cittadina ha chiesto una relazione in tempi molto brevi.



Raggi ha sentito anche il pentastellato Enrico Stefàno, nuovo presidente in pectore dell'assemblea capitolina, ed è già a lavoro, a quanto si apprende, su una “pagina nuova” in Campidoglio. Sul Campidoglio è già stata redatta una due diligence aperta all'indomani dei primi arresti.

