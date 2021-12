Civitavecchia, picchia la moglie davanti alla figlia: lei finisce in ospedale, lui denunciato

Un altro caso di codice rosso a Civitavecchia. Picchiata dal marito, una donna è finita all'ospedale. L’episodio domenica, quando i vicini hanno sentito le urla provenire da un’abitazione e hanno subito chiamato sia polizia e che carabinieri. Quando sono arrivati, dopo aver suonato, le forze dell'ordine all'interno dell'appartamento hanno trovato la donna, 45 anni, in stato confusionale e con diverse ecchimosi sul corpo. «Mi ha picchiato, mi ha picchiato...» ha spiegato la donna. Ad assistere alla scena anche la bimba di 13 anni.

Allertati i soccorsi, la donna è stata trasportata in ospedale, dove è rimasta per tutta la notte prima di essere dimessa in mattinata. L’uomo, un portuale di 54 anni, che non era in casa, è stato denunciato. Il pm ora dovrà decidere eventuali misure restrittive. Pare non sia la prima volta che l'uomo abbia alzato le mani sulla moglie.