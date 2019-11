Roma, maltrattano le mogli: due arresti. armi sequestrate

In 48 ore i carabinieri hanno arrestato due uomini che a Roma che avevano usato violenza nei confronti di donne. A Tor Bella Monaca, in via Amico Aspertini una donna di 44 anni, che lavora come colf, si è dovuta rifugiare in un negozio per sfuggire al compagno che, per futili motivi, la stava picchiando con calci e pugni in strada. I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca sono immediatamente intervenuti e dopo avere ascoltato la donna, che ha raccontato di anni di angherie subite che non aveva mai avuto il coraggio di denunciare, hanno arrestato l'uomo violento di 34 anni che lavora come addetto alla sicurezza in un negozio del centro di Roma. La donna, trasportata in ambulanza presso il pronto soccorso del Policlinico di Tor Vergata, è stata medicata. Il compagno è stato tradotto presso la casa circondariale di Roma «Regina Coeli».



Una donna romana di 29 anni ha denunciato ai Carabinieri della Stazione di San Vittorino Romano di essere vittima di continui maltrattamenti da parte del marito 37enne, consistenti soprattutto in aggressioni fino a poche ore prima, quando era stata nuovamente aggredita, senza riportare evidenti lesioni. A seguito della denuncia, i Carabinieri hanno ritirato al marito della donna il porto d'armi, 3 fucili con relativo munizionamento.

