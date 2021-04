Roma, picchiata a sangue in casa dal figlio, fugge in strada e viene soccorsa da un passante

Il dramma di una mamma e la violenza nella mura domestiche. Picchiata selvaggiamente alla testa dal figlio, la donna è corsa in strada insanguinata chiedendo aiuto ai passanti. È successo oggi in via Eupoli, a Casal Palocco.

La donna, soccorsa da un passante che ha poi chiamato il 112, sarebbe stata colpita più volte alla nuca dal figlio al culmine di una lite per il cane che le si sarebbe rivolto contro mordendola.

Il ragazzo, già noto alle forze dell'ordine per diversi reati, le sarebbe saltato addosso. Portata in ospedale per essere medicata, la donna non sarebbe in gravi condizioni. Al vaglio dei carabinieri di Casal Palocco e del Norm di Ostia la posizione del ragazzo, sedato sul posto con un tso e successivamente portato al pronto soccorso. Secondo i primi accertamenti fatti sul posto, non risulterebbero denunce per aggressioni presentate in passato dalla vittima.

