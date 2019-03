​Picchia la ex incinta davanti alla figlia di 4 anni, arrestato 35enne: la donna in ospedale

Ha picchiato la ex, attualmente incinta di 4 mesi, davanti agli occhi della figlia di 10 anni. È accaduto nella tarda serata di ieri nel parcheggio davanti la fermata metro C Giardinetti, alla periferia di Roma. L'uomo, un 35enne italiano, è stato arrestato dalla polizia. A dare l'allarme la stessa vittima, una 29enne, che è stata trasportata in ospedale con diverse ferite al volto e una sospetta frattura al naso. Non sarebbe in gravi condizioni e sembrerebbe che il feto non abbia riportato conseguenze. © RIPRODUZIONE RISERVATA