Festa della donna, a piazza di Spagna il camper della polizia per il progetto "Questo non è amore"

Psicologi, medici, investigatori e operatori dei centri anti violenza oggi saranno a piazza di Spagna per dare informare ed aiutare a far emergere gli episodi sommersi di violenza sulle donne. Nella storica piazza ad accogliere le romane e i romani c'è il camper della Polizia di Stato del progetto “…Questo non è amore”. L’equipe della campagna della Polizia è specializzata contro la violenza di genere. © RIPRODUZIONE RISERVATA