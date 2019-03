Pioggia di Fondi dal Viminale a Castel Madama per aggiustare le buche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pioggia di fondi dal ministero degli Interni al comune di Castel Madama. Per la messa in sicurezza nel territorio castellano è in arrivo un maxi assegno da 4 milioni e 600 mila euro. I soldi serviranno per nove interventi tra cimitero, strade e fossi. «A questi soldi - spiegano in una nota dal Comune - si aggiungono altri 2 milioni che il ministero dell’Istruzione aveva già concesso al Comune castellano per l’adeguamento antisismico e la completa agibilità dell’edificio scolastico Vulpiani di via della Libertà». Nel dettaglio l’ultimo finanziamento arrivato a Castel Madama servirà per la messa in sicurezza del Fosso dell’Empiglione, tre milioni e 400 mila euro, l’adeguamento igienico sanitario del centro storico del paese, 500 mila, lavori nell’area verde all’interno del plesso scolastico di via della Libertà, 235 mila, il muro di cinta del cimitero comunale, 90 mila, le opere di messa in sicurezza della strada di Fonte Santocco, 95 mila, lavori lungo la Strada delle Cave, 90 mila, messa in sicurezza di strada Prato del Ghiaccio, 35 mila, interventi lungo la strada delle Fratte, 95 mila, e lungo strada Vallelonga, altri 30 mila. «L’amministrazione – ha aggiunto il vicesindaco Federico Pietropaoli – è felice dell’importante risultato ottenuto. Sono finanziamenti necessari per il nostro territorio che ci hanno visto lavorare con convinzione e impegno, per valutare e dare risposte alle necessità dei cittadini nel rispetto del territorio. Ci aspetta ancora tanto lavoro da fare nei prossimi mesi, durante i quali gli interventi di messa in sicurezza dovranno essere affidati entro otto mesi, pena la revoca del contributo».