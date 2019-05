Giovane di 23 anni pretende di rubare uno scooter davanti alla polizia. Picchia gli agenti che dopo una colluttazione, lo arrestano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Altro che vita spericolata....tutt'altro: da criminale incallito. Prima ha minacciato con un coltello alcuni lavoratori, poi si è scagliato contro i poliziotti che per bloccarlo si sono presi calci e pugni. Il giovane arrestato, è un italiano di 23 anni ed ha già diversi precedenti penali. Ma come si è messo di nuovo nei pasticci? Ha agito su via di Villa Spada, lungo la Salaria, verso mezzogiorno, quindi in pieno giorno, dove si è messo a rubare uno scooter. E’ accaduto che alcuni dipendenti dello scalo ferroviario, l’abbiano visto in azione e si sono accorti che stava rubando il motorino di un collega. Gli hanno detto quindi di smettere di rubare e di andarsene. Ma il ladro non ha accettato di essere disturbato ”sotto lavoro”. Ha impugnato un coltello ed ha minacciato i dipendenti della ferrovia dicendo che se ne dovevano andare. Poi, si è rimesso tranquillamente a scassinare il blocchetto del motorino. Ma il ladro incallito non ha smesso neanche quando è arrivato l’equipaggio di una volante. Tutt’altro, si è scagliato contro i due agenti. E’ nata una violenta colluttazione alla quale hanno assistito impauriti i passanti ed i dipendenti della ferrovia. I poliziotti, contusi e preoccupati, hanno risolto il problema riuscendo, alla fine, a stringere le manette ai polsi del ladro che si è trasformato in rapinatore e che dovrà rispondere anche di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.