Roma, stop matrimoni a Villa Lais: «La casina è a rischio crollo»

A villa Lais non ci si sposerà più. Dal 1 febbraio è chiusa una delle quattro sale di tutta la città dove si potevano celebrare i matrimoni e unioni civili. E il comitato di volontari che si prende cura del giardino hanno anche avviato una raccolta firme perché temono il peggio: che la soglia dell'edificio antico venga addirittura murata, e quindi sigillata, dimenticata per sempre. Eppure senza fondi, il Campidoglio ha deciso di chiudere il palazzetto nel quartiere Tuscolano che ospita la bellissima cappella che fa parte del complesso di piazza Giovanni Cagliero nel VII Municipio. Fino a pochi mesi fa era anche sede del Centro Famiglie del Municipio che ora ha traslocato a Villa Lazzaroni. Decisione inevitabile perché senza una messa in sicurezza seria si sarebbe corso il rischio di assistere a una tragedia invece che a una festa.LE CREPEÈ dal terremoto del 2016, quello che colpì il Centro Italia con epicentro ad Amatrice, che sulle pareti della villa sono comparse pericolose crepe. E i recenti sopralluoghi dei tecnici capitolini hanno consegnato il verdetto negativo: «La staticità è compromessa, troppo rischioso tenere funzioni pubbliche qua dentro: meglio chiudere».Riaprirà? No. Al momento è impossibile dire se si potrà tornare a sposarsi lì perché non sono stati programmati, e soprattutto finanziati, interventi di messa in sicurezza e restauro del complesso risalente al 1700.«L'unica speranza è che il Campidoglio ce la riconosca come villa storica, altrimenti per noi non c'è alternativa», spiega amara la mini sindaca del Municipio Monica Lozzi che è in contatto con il comitato di volontari che ha adottato la villa dal 2014, anno in cui cessò il servizio di chiusura serale della Villa, come accadde per altre ville e parchi di Roma. Anche in quel caso cominciò un evidente degrado: spaccio ed uso di droghe, siringhe usate lasciate a terra, ragazzi che entravano all'interno della Villa con i motorini.L'INDOTTOÈ una batosta non solo per i promessi sposi che la scelgono per la location molto intima a forma di abside rovesciata e decorata con elementi tipici del periodo paleocristiano e romano. Ma rappresenta una brutta notizia anche per i wedding planner, gli organizzatori di matrimoni italiani e stranieri. Di conseguenza l'indotto turistico prodotto da chi sceglie di dire sì nella Capitale ne risentirà. Ora rimangono a disposizione la Sala Rossa in Campidoglio, il complesso Vignola Mattei alle Terme di Caracalla e la Sala Azzurra a Ostia. Sono sale, soprattutto le prime due, dove la fila era già lunga. Ora si aspetterà ancora di più.«Siamo l'unico comune che non investe sul destination wedding... ora a Caracalla ci vorrà l'eliminacode», protesta Claudia su Facebook. Al di là delle cerimonie residenti e volontari che puliscono il parco temono che sia un inevitabile campanello d'allarme per tutto il complesso. L'associazione Amici di villa Lais ha chiesto un appuntamento urgente alla presidente Lozzi per trovare una soluzione. «La chiusura della cappella porterebbe la villa a un inarrestabile degrado», dicono i volontari preoccupati.