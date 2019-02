Roma, scoperta villa-lager per 27 cani obbligati a vivere tra gli escrementi

Un uomo di 82 anni è stato denunciato a piede libero con l'accusa di maltrattamenti di animali e detenzione incompatibile con la loro natura. L'uomo, nel terreno della propria abitazione a Lanuvio, teneva 27 cani, fra cui 18 meticci adulti, due meticci di 3 mesi e 7 cuccioli di appena cinque giorni di vita, in pessime condizioni igieniche. In particolare, gli animali erano tenuti all'interno di un manufatto maleodorante, con feci e urina sparse ovunque. L'operazione è stata condotta dagli agenti del commissariato di Genzano, diretto da Manuela Rubinacci, coadiuvati da personale medico della Asl e della Polizia Locale. Gli animali, con l'ausilio di personale specializzato, sono stati affidati in giudiziale custodia al Canile convenzionato con il Comune. © RIPRODUZIONE RISERVATA