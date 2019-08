Villa in fiamme al Divino Amore, incendio misterioso rende la struttura inagibile

Una villa su due livelli è stata seriamente danneggiata questa mattina a Roma in via della Solfarata nei pressi del Divino Amore.



Il rogo si è sviluppato al piano interrato ed è stato segnalato ai vigili del fuoco poco dopo le 7 permettendo l'arrivo sul posto di una squadra di pompieri dal distaccamento di Pomezia.





Le fiamme, ormai, si erano propagate a tutto il materiale che era stipato nelle stanze generando un forte calore che ha deformato il solaio rendendo instabile l’intera struttura. La casa è munita delle utenze ma al momento dell’incendio era disabitata, quindi nessuno si è fatto male. Dopo lo spegnimento durato alcune ore, vigili del fuoco e carabinieri della stazione Divino Amore hanno cominciato ad indagare per risalire alle possibili cause che, al momento, restano ignote. La struttura è inagibile. © RIPRODUZIONE RISERVATA