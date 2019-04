Roma, le panchine di Villa Chigi sommerse dall'erba: "spariti" i giardinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cosa c'è di più bello e rilassante che godersi un po' di relax seduti su una panchina in una delle ville storiche di Roma, magari baciati anche da un tiepido sole di primavera? Poco o nulla, peccato che a Villa Chigi, il parco dietro viale Somalia, nel quartiere africano, anche prendersi questa piacevole pausa sia impossibile, perché le panchine sono letteralmente sommerse dall'erba alta. Quasi mimetizzate, come quella nella foto. Eppure il Comune ha da poco assunto 32 nuovi giardinieri, ma a quanto pare, da queste parti non si sono ancora mai visti. Tanto che a dare una sistemata, l'altra settimana, prima di Pasqua e dei ponti del 25 aprile e 1 maggio, si sono palesati con grande spirito di solidarietà solamente i volontari di Villa Leopardi, arrivati con un tagliaerba per tutta la villa: praticamente una missione impossibile. «Non riescono a fare tutto - spiega Francesco, un residente che porta il cane a passeggio nella Villa - più volte abbiamo chiesto l’intervento del Comune che, al massimo, viene una volta l’anno. Considerate che ci sono degli ulivi centenari o quasi che andrebbero potati da anni e stanno andando in rovina».