Villa Borghese, vandalizzato il muro di cinta di piazza di Siena

Decine di scritte con lo spray blu. Ancora una volta villa Borghese è presa di mira dai vandali. Stavolta ad essere stato deturpato è il muro che circonda piazza di Siena. Tra le molte scritte in lingua inglese si legge un «the pope i demonic», una frase contro la politica italiana: «Meloni e politici sono malati» e ancora «Strage di Bologna vergognatevi 85 innocenti uccisi». Un occhio stilizzato, infine, ripetuto decine di volte fa da cornice al tutto. Cittadini e turisti sono rimasti allibiti di fronte all'ennesimo scempio che ha colpito la Capitale. E in molti si domandano come sia stato possibile che qualcuno si sia introdotto nella villa e indisturbato abbia potuto disegnare tutte quelle scritte.

Torna anche il tema della sicurezza e della «necessità di un servizio di vigilanza h24 come succede nei parchi delle altre grandi città del mondo ad esempio central park a New York» rimarcano alcuni cittadini.