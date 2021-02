Roma, Rutelli a Villa Ada per ricordare Hans e Sophie Scholl, giovani eroi della Resistenza

«Una rosa bianca per non dimenticare». Con queste parole è stata accompagnata la cerimonia commemorativa dedicata alla memoria di Hans e Sophie Scholl, giovanissimi eroi della Resistenza nonviolenta tedesca ed europea, uccisi 78 anni fa dal regime nazista. A Villa Ada, proprio sotto la targa toponomastica in ricordo dei ragazzi, sono state deposte alcune rose bianche come gesto simbolico.

L'omaggio è stato organizzato dall'Osservatorio ambientale Sherwood guidato da Lorenzo Grassi. Hanno presenziato alla cerimonia l'Ambasciatore tedesco in Italia, Viktor Elbling, e l'ex Sindaco di Roma Francesco Rutelli che nel 1995 volle l'intitolazione del viale nel parco di Villa Ada.

«Hans e Sophie sono un esempio coraggioso che non deve essere dimenticato - hanno dichiarato gli organizzatori - così come dobbiamo custodire i loro sogni e le loro speranze di ventenni che si battevano contro la violenta tirannia nazista e per un’Europa federale ispirata ai principi della tolleranza e della giustizia».

