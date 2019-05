Roma, senza assicurazione in scooter minaccia i vigili per opporsi al sequestro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Movimentatto intervento dei vigili urbani nella zona della Stazione Termini. Durante i controlli, una pattuglia del Gpit (Gruppo Pronto Intervento Traffico) della Polizia Locale ha fermato in via Marsala un 27enne di nazionalità turca, che alla guida di un Piaggio Skipper 150 circolava senza targa in direzione del sottopasso Turbigo. Alla richiesta dei documenti il conducente ha dapprima dichiarato che gli fossero stati rubati, ma quando da ulteriori verifiche sul terminale è emerso che il veicolo era senza assicurazione, ha tentato in tutti i modi di opporsi al sequestro del mezzo.L'uomo si è gettato in mezzo alla strada, urlando agli agenti ingiurie e minacce di morte, bloccando le autoin transito e mettendo più volte in pericolo la circolazione stradale, fino a quando è stato arrestato e condotto presso il Comando del Gpit in Circonvallazione Ostiense. Da successivi accertamenti sono emersi numerosiprecedenti penali a suo carico per rissa, furto aggravato e tentato omicidio. Ieri mattina il rito per direttissima conla convalida dell'arresto e la condanna a 4 mesi di carcere.