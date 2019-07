Aziana si ferisce, ma resta intrappolata nella sua casa-bunker: salvata dai vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rischiava di rimanere vittima dei sistemi di sicurezza che aveva fatto impiantare per proteggere la sua casa dai ladri. È una donna 90enne di Velletri che ieri pomeriggio è caduta in casa rompendosi il femore e non riuscendo così a rimuovere le serrature che facevano della sua casa un vero bunker. Tre chiavistelli diversi a proteggere il portone d’ingresso che già di per se era blindato, massicce inferriate in ferro anch’esse con chiusura blindata alle finestre, la casa al piano terra in via Mariano Pieroni appariva inespugnabile ai vigili del fuoco del distaccamento di Velletri chiamati dai vicini della donna che dall’interno chiedeva aiuto.La 90enne viveva sola sostenuta da una anziana badante che la accudisce solamente di giorno. Ieri mattina l’attenzione del vicinato è stata richiamata dalle urla della badante che, dall’esterno dell’appartamento bunker, chiedeva aiuto per soccorrere l’anziana all’interno. Dall’appartamento giungeva un flebile lamento che indicava la presenza in casa della donna ma senza che essa potesse rimuovere tutte le sicurezze meccaniche. La badante, infatti, pur avendo le chiavi del portone blindato, non poteva, dall’esterno, rimuovere i pesanti chiavistelli.Si è reso quindi necessario chiedere l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento veliterno i quali, giunti sul posto, si sono trovati a dover cercare il punto debole di quelle blindature individuandone una nel cardine dell’inferriata di una finestra raggiunta scavalcando alcuni balconi del vicinato. Tagliata con una mola, la grata è stata rimossa e la finestra aperta. Una volta all’interno i pompieri hanno aperto il portone permettendo ai sanitari del 118 di raggiungere la donna a terra nel corridoio. Con una sospetta frattura al femore è stata trasportata e ricoverata in ospedale a Velletri.