Roma, vigilessa aggredita con calci e sputi. Raggi: «Inaccettabile»

«Inaccettabile aggressione a una vigilessa. Spinte e sputi per aver fatto rispettare le regole. La mia vicinanza a lei e alla polizia locale di Roma Capitale». Così la sindaca di Roma Virginia Raggi commenta su Twitter la notizia di un 42enne italiano accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni di fronte al giudice monocratico per aver aggredito una vigilessa.L'uomo venerdì scorso avrebbe reagito così dopo essere stato redarguito dall'agente per aver attraversato a piedi con il rosso nei pressi di Lungotevere in Augusta, comportamento a causa del quale rischiava di essere travolto dalle auto.