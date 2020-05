Roma, Villa Speranza: le video-chiamate per sentirsi ancora una famiglia

«Durante la prima videochiamata, stupito e commosso, il signor C. ha allungato la mano, accarezzando lo schermo, come se la carezza potesse arrivare fino al viso di sua moglie e l'emozione ha improvvisamente ridotto quella distanza così dolorosa». Ora le videochiamate a, il centro di Cure Palliative dell'Università Cattolica in via della Pineta Sacchetti a Roma , sono diventate un appuntamento fisso. In questo centro si accompagna il fine vita dei pazienti preservandone il più possibile dignità e affetti. Attualmente ci sono 30 pazienti ricoverati e 120 seguiti a domicilio. Chi è ricoverato, a causa delle norme anti contagio legate al coronavirus, non può più vedere i famigliari.«E la presenza della famiglia è più di una medicina», racconta, la psicoterapeuta delche insieme alla dottoressamedico palliativista dell'Hospice residenziale, gestisce le videochiamate cominciate per la pura necessità di informare i famigliari che stavano a casa. Al contempo c'è il dovere di proteggere i più fragili, come appunto i malati terminali ricoverati a Villa Speranza, «e non sapevamo se avrebbero superato il lockdown, quando abbiamo visto che a causa del Covid tanti anziani sono morti da soli nel Nord Italia» sottolinea, direttore generale del Gemelli Medical Center dell'Università Cattolica, piacentino, che ha dunque visto la virulenza del Covid prima che arrivasse a paralizzare tutto il Paese.Anche per questo ha deciso di chiudere Villa Speranza alle visite subito, dal 22 febbraio, per precauzione. Dalle videochiamate tra medico e familiare a quelle tra paziente e familiare il passo è stato breve: «Facciamo vedere ai malati i loro parenti», ha deciso il direttore Favari. E quando gli sguardi si sono incrociati sullo schermo, l'esito è stato sorprendente. «Il paziente ci tiene la mano sinistra e il familiare ci tiene la destra. In questo caso i medici sono molto più che un ponte», spiega Genualdo. A Villa Speranza queste videochiamate sono diventate fondamentali e «in molti casi più partecipate emotivamente delle visite che c'erano pre Covid», racconta Genualdo.Fondamentali spesso per elaborare il lutto. «C'era una signora di 64 anni in stato vegetativo, era vigile ma non in grado di interagire. È stata organizzata una videochiamata con la figlia. Non c'era comunicazione verbale, la figlia ha solo pianto in silenzio senza dire nulla. Durante la videochiamata successiva la figlia ha voluto vedere la stanza, il comodino, gli oggetti circostanti. È stato l'unico contatto con la mamma, prima che morisse. Il personale medico in questo caso si sostituisce alla famiglia. «Voi siete le nostre mani e i nostri occhi», ci dicono sempre.Il signor C. è ancora vivo. Si informa degli esami universitari della nipote, fa vedere quello che mangia. Commenta tutte le notizie di giornata. Disegna e mostra le sue opere davanti all'obiettivo della fotocamera. Sorrisi e parole per tutti ed emozioni tattili, lunghi sospiri solo per una, la donna con cui è sposato da 64 anni. Il signor C. piange ancora tantissimo solo quando telefona a lei. Lacrime e carezze sullo schermo.