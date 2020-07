Binari usurati, pareti che vibrano e rumori fortissimi che percorrono muri e stanze. In viale Trastevere a Roma si vive così da anni per colpa del passaggio dei tram 3 e 8. E ora i residenti dei condomini all'altezza dei civici 141 e 143 all'incrocio con via Gerolamo Induno hanno deciso di presentare un esposto al Comune e chiedono con urgenza l'intervento dell'Arpa Lazio.

Premessa: è un problema che va avanti da anni e che ha lasciato, lascia, una lunga scia di crepe e vibrazioni in quelle abitazioni.Era stato introdotto l'obbligo di rallentamento ma sembra che i conducenti dei mezzi lo ignorino soprattutto di notte quando si corre verso il deposito e il fine turno. Già dieci anni fa ispezioni fonometriche dell'azienda sanitaria avevano rilevato rumori sopra la norma. Nell'esposto al Dipartimento Ambiente inviato lo scorso 24 luglio l'amministratore di condominio sottolinea «immissioni acustiche non accettabili e non compatibili con il riposo e il sonno».

A giugno c'è stata una commissione Lavori Pubblici al Municipio I tutta incentrata sul problema dei binari dei tram a cui ha partecipato anche Atac. I binari sono molto usurati di fatto (il tram passa ogni due minuti) e in quel tratto per cui è stato firmato l'esposto è anche in curva. È un problema di messa in sicurezza non più prorogabile: quando passa il tram lì trema tutto. Servirebbero diversi milioni di euro da impiegare in manutenzione straordinaria e la partecipata lo ha fatto presente più volte al Campidoglio. Senza però ricevere i fondi, ha detto un esponente dell'Atac in audizione in commissione che si è tenuta una settimana prima dei brutti deragliamenti che hanno caratterizzato proprio il tram 3.

«Nonostante i vari annunci della giunta di Virginia Raggi su un risanamento di Atac i sogni si scontrano con la realtà dei fatti. Realtà che è ben diversa da ciò che ci viene raccontato quotidianamente. Il Comune si adoperi immediatamente per mettere in sicurezza la rete tranviaria: ne va della sicurezza dei romani. Bisogna finanziare i lavori tranviari che la stessa Atac ritiene urgenti e indispensabili», commenta Giorgio Carra, consigliere municipale dem e membro della commissione Lavori pubblici.

