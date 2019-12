Ennesimo sgombero a villa Pamphili. L'operazione eseguita dalla Polizia Locale di Roma Capitale ha interessato le aree sottostanti il ponte Artemisia Gentileschi Lomi, che collega le due parti della villa separate da via Leone XIII. Cinque persone sono state fermate per l'identificazione e denunciate per occupazione abusiva di area pubblica



L'intervento è stato eseguito dagli agenti del gruppo SPE - Sicurezza Pubblica Emergenziale della Polizia Locale di Roma Capitale su segnalazione del Tavolo di coordinamento del parco di Villa Doria Pamphilj presieduto da Marco Andrea Doria. Giorni fa, un'altra operazione era stata effettuata dalla Polizia Locale presso il casale Casetta Rossa, sempre all'interno della villa, anch'esso più volte occupato. © RIPRODUZIONE RISERVATA