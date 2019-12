Roma, crolla muro di contenimento di Villa Ada: chiusa una strada

Crolla un muro di contenimento della storica, a. E' accaduto ieri sera, sul lato di via Pezzana, in prossimità del civico 62. I vigili sono intervenuti per spostare alcuni veicoli per motivi di sicurezza e consentire l'intervento dei Vigili del Fuoco. I pompieri hanno disposto la chiusura della via. Per gestire il traffico, è stato rafforzato il servizio di viabilità da parte del Gruppo Parioli.