Al via la ristrutturazione del viadotto della Magliana: chiuso di notte per lavori

Chiusura notturna, per quasi tutta la settimana, del viadotto della Magliana, cha sarà sottoposto a lavori di manutenzione straordinaria. Da stasera, e fino alla notte tra giovedì e venerdì, l’infrastruttura sarà chiusa al traffico dalle 22 alle 6. Per i lavori saranno deviate anche le linee di bus 31 (proveniente da stazione metro Laurentina) e 780 (proveniente da piazzale Nervi).



Si tratta di lavori di risanamento strutturale del ponte, che erano stati rinviati lo scorso anno a causa del ristretto budget a disposizione del Campidoglio, che è stato utilizzato per altri interventi. In via Monselice, al Tuscolano, intanto, iniziano oggi i lavori di scavo per la posa di cavi in fibra ottica. La viabilità viene modificata con un senso unico di marcia da via Mestre a via Tuscolana. © RIPRODUZIONE RISERVATA