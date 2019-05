Roma, cadono frammenti dal viadotto: chiuso parcheggio stazione Labaro

Cadono frammenti dal viadotto Giubileo del 2000, a Labaro. Per questo ieri sera, i vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo di verifica strutturale. Intorno alle 19 da una squadra è intervenuta in seguito alla caduta di frammenti dal viadotto che passa nel parcheggio della stazione. La zona sottostante l’arteria stradale è stata transennata ed interdetta al passaggio. Il provvedimento sarà in atto finché non saranno effettuati i lavori di consolidamento che il caso richiede. Le operazioni di verifica proseguono. © RIPRODUZIONE RISERVATA