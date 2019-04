Brindisi e bolle di sapone per una notte di gusto

Echi sovietici nella strada della Dolce Vita. Il celebre quadrato rosso di Malevic, simbolo della rivoluzione russa, campeggia all'interno di una nuova location di via Veneto. Qui arrivano tanti moscoviti, magari attratti dall'elemento storico-pittorico, e numerosi personaggi del mondo dello spettacolo italiano. Accolta da Elena Spirina, in elegante giacca bianca griffata su tacco gioiello, sfila una lunga serie vip. La lista comprende Valeria Marini, Giulia Elettra Gorietti e Jane Alexander con il suo Gianmarco. Ai tavoli, tutti neri con sedie in velluto scuro con duemila rose sparse sui centro tavola, ecco l'attrice egiziana Maya Talem, Francesca Valtorta, Francesca Ferrone. Tutti trovano, accanto al proprio posto assegnato, piccoli astucci con bolle di sapone. Il divertimento inizia. Prenotati manager del calibro di Giorgio Restelli, Pascal Vicedomini e Paolo Glisenti. E poi l'attrice Liliana Fiorelli che socializza con Maggie Zaga, direttamente dal Messico. Si festeggia con le delizie dello chef Italo Bassi: dalla tartare di pesce all'uovo in camicia croccante fino al salmone avvolto in alga nori. Ovvero la cucina per gli appassionati di salute e la cucina per i ragazzacci. Poi la sera si trasforma sulle note di Elena Hunt, da Montecarlo, che fa scatenare tutti in pista. E qui sono attese Nathalie Caldonazzo, Anna Falchi, Jill Cooper, Claudia Pandolfi con il produttore Marco De Angelis, Livia Vitale.

