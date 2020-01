Marciapiedi e asfalto nuovi «sotto casa della presidente M5S», scoppia la polemica a Ostia

Ultimo aggiornamento: 13:25

Diventano un caso i lavori di viale Desiderato Pietri a Ostia levante. Ad annunciarli in un video suè il consigliere capitolino ed ex capogruppoin Comune, Paolo Ferrara. Un post che non è passato inosservato soprattutto all'opposizione che critica la priorità di intervento su una strada rispetto a un'altra. «Abbiamo notato con una certa puntualità che negli ultimi tempi una zona è interessata da numerosi interventi di riqualificazione - polemizza Pierfrancesco Marchesi (FdI), consigliere X Municipio - e sarà soltanto una casualità che in quel quartiere abiti la presidente M5S del X Municipio. Ben vengano gli interventi di riqualificazione sempre, ma che vengano distribuiti equamente su tutto il territorio. Zone comeNuova e l'entroterra di Acilia, per esempio, stanno ancora aspettando».I CRITERILa presidente grillina si rifà i marciapiedi sotto casa? Non è così per il X Municipio: «I lavori - spiegano dagli uffici di via Claudio - fanno parte di un lotto di tre strade, il cui bando è stato appaltato nel febbraio dello scorso anno. Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione della pavimentazione stradale e dei marciapiedi di viale Desiderato Pietri, via Capo Sperone e via Bernardino da Monticastro». Non un appalto ad personam, dunque, ma un'opera che comunque non convince l'opposizione. Sotto accusa, i criteri con cui vengono stabilite le priorità: «Quello che chiediamo da tempo a questa amministrazione - incalza Mariacristina Masi, consigliera FdI X Municipio - è maggiore centralità della commissione lavori pubblici che deve essere la sede deputata a riconoscere le priorità di intervento e, invece, è svuotata di contenuti in quanto a decidere è solo la giunta con gli uffici».Soddisfatti i residenti e i commercianti che vivono nel quartiere: «Li aspettavamo da tempo - dicono cittadini ed esercenti - anche se dobbiamo dire che c'è viale Capitan Casella e viale Vega su cui si dovrebbe intervenire subito vista la vicinanza al Cpo e la difficoltà quotidiana delle persone in carrozzina». «Per questa maggioranza ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B - sottolinea Monica Picca, capogruppo Lega in X - ci sono interventi tutti limitati ad alcune zone mentre altre trattate come figlie di un dio minore».Ma il cantiere di viale Desiderato Pietri ha anche un osservatore d'eccezione. «I lavori li vado a controllare di persona», ha promesso via social il consigliere Ferrara. Segno che questo intervento sta molto a cuore a questa amministrazione.