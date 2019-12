Via Margutta, le Feste cominciano con l'accensione delle luminarie

Via Margutta ha indossato la livrea luminosa che l’accompagnerà per l’intero periodo delle Festività. Sono state accese le tradizionali luci natalizie su una delle strade più intime e insieme universalmente note del centro storico di Roma. Ad accendere le luminarie è stata Veronica De Laurentiis, figlia della indimenticabile volto del cinema neorealista Silvana Mangano e del produttore Dino De Laurentiis, mentre la cantante e performer Ines Boom Boom, e il suo gruppo, intonava canti natalizi e standard swing e pop regalando ritmo ed energia alla serata. A promuovere l’evento è stato anche quest’anno Alberto Moncada, presidente dell’Associazione internazionale via Margutta Margutta che riunisce tutti gli operatori economici, commerciali e gli artigiani che si affacciano sulla via dell’arte e del cinema Moncada, imprenditore del mondo della hotellerie di prestigio a Roma, ha poi voluto festeggiare l’occasione, per il terzo anno consecutivo, con un Christmas Party organizzato presso il suo ristorante nella via. I numerosi invitati hanno potuto brindare, quindi, con le tradizionali bollicine e vini del Lazio e hanno gustato le proposte gastronomiche dello chef Daniele Ladaga. Tra gli ospiti intervenuti anche il volto tv, Cesara Buonamici in compagnia del marito Joshua, la stilista Laura della Croce di Doyola, Benedetta Moncada di Paternò, il Principe Domenico Napoleone Orsini e la Marchesa Dianora Frescobaldi.

