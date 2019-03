Roma, blitz nei ballatoi di via Giolitti: 6 arresti e minimarket chiuso

Blitz nella notte sui cosiddetti “ballatoi” di via Giolitti. l bilancio dei controlli dei carabinieri di piazza Dante è di 6 persone arrestate, una denunciata a piede libero, decine e decine di dosi di droga sequestrate e 75 persone controllate. In più è stato multato un affittacamere e chiuso un minimarket. Proprio sui ballatoi, i carabinieri hanno arrestato tre cittadini nordafricani di 18, 23 e 38 anni, tutti con precedenti, per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti ai quali sono state sequestrate 20 dosi, tra eroina e marijuana, e denaro contante.

Nella rete dei controlli sono finiti due cittadini del Gambia di 23 e 29 anni e un italiano di 57 anni che sono risultati destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare e quindi arrestati. Un 17enne romano è stato denunciato in stato di libertà, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il minore è stato sorpreso dai carabinieri mentre cedeva un involucro di cellophane, contente 2 g di hashish ad un suo coetaneo e trovato in possesso di un’altra dose di hashish e circa 200 euro in contanti. I controlli dei Carabinieri hanno riguardato anche attività commerciali, in particolare un affittacamere di via Principe Amedeo, gestito da un cittadino cinese, è stato sanzionato complessivamente per un importo di circa 4500 euro, per aver ampliato la propria attività ricettiva di 5 posti letto in più rispetto a quelli autorizzati e per le scarse condizioni igienico sanitarie. Per questi motivi i militari hanno anche avanzato una proposta di chiusura all’autorità di pubblica sicurezza. Ad un cittadino del Bangladesh, titolare di un’attività di minimarket, i militari hanno notificato un decreto di chiusura per la durata di 15 giorni, emesso dal Prefetto. Provvedimento scattato a seguito delle ripetute violazioni inerenti l’ordinanza comunale anti alcol.

© RIPRODUZIONE RISERVATA