In via della Conciliazione con un coltello da caccia: denunciato un 31enne americano

Aveva in tasca una lama da 10 centimetri, di quelle che si usano nella caccia. È stato denunciato per possesso ingiustificato di armi un 31enne americano, fermato dalla polizia al varco di sicurezza in via della Conciliazione. L'uomo è stato poi condotto presso il commissariato Borgo, diretto da Moreno Fernandez. L'operazione rientra in una serie di controllia tappeto della polizia di Stato per tutelare la basilica di San Pietro. © RIPRODUZIONE RISERVATA