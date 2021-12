Roma, Via del Mare, lavori straordinari fino a venerdì: transito alternato

Ancora disagi per i pendolari del litorale. Non bastava la Roma-Lido a rendere i 26 chilometri tra Roma e Ostia un tragitto infernale, a complicare la vita di chi da Ostia deve raggiungere il centro della Capitale (e viceversa) ci si mettono anche alcuni lavori straordinari che verranno eseguiti sulla via del Mare, insieme alla Colombo una delle grandi direttrici da e per il X Municipio. Da domani, dunque, e fino a tutto venerdì sulla via del Mare saranno eseguiti dei lavori di manutenzione straordinaria per cui sia all'altezza del km 15,500 che del km 17,200 verrà istituito il transito alternato regolato dagli operai o da semafori mobili. Il provvedimento è contenuto in una determina ad hoc della Polizia locale del X Gruppo Mare.