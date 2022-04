Mercoledì 13 Aprile 2022, 08:02

Dopo due anni di assenza a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia, Papa Francesco tornerà a presiedere la via crucis al Colosseo. Per portare la croce della tredicesima stazione, quella in cui si ricorda la morte di Gesù, sono state chiamate una famiglia ucraina insieme a una russa. Perché i temi scelti sono quello della pace e della famiglia. Sarà un ritorno al Colosseo blindato come si deciderà nel tavolo tecnico che si terrà con ogni probabilità oggi in Questura per fare il punto sulle misure da adottare in vista delle imminenti festività. Con ogni probabilità verrà ricalcato lo schema messo a punto nel 2019: varchi di accesso con metal detector, una green-zone che abbraccerà una vasta area del Centro storico e poi le bonifiche con gli artificieri, le unità operative antiterrorismo e i reparti speciali di polizia e carabinieri impegnati sul campo. Il pericolo è che possano verificarsi attentati proprio per via del conflitto in Ucraina. Per questo sorvegliati anche gli scali ferroviari, i caselli autostradali, gli aeroporti e i porti, oltre alle due ambasciate e ai luoghi considerati sensibili.

La macchina si metterà in moto da domani quando Papa Francesco alle 9.30 presiederà la messa crismale nella Basilica Vaticana e poi nel pomeriggio con la messa in Coena Domini con il rito della Lavanda dei piedi. Dal pirmo pomeriggio di domani e fino al 17 aprile scatterà la green-zone che renderà blindatissime diverse piazze e strade del centro storico garantendo la sicurezza nelle principali celebrazioni del Pontefice, come la Via Crucis di domani sera, la Veglia pasquale di sabato sera, la Santa messa di domenica in piazza San Pietro e infine il lunedì dell'Angelo in cui Papa Francesco impartirà la benedizione Urbi et Orbi dalla loggia centrale della Basilica.

DEVIAZIONI E CHIUSURE

Domani sera intorno al Colosseo e lungo l'intero perimento della Via Crucis saranno predisposti varchi di accesso controllati con i metal detector mentre è stata disegnata anche una vasta area pedonale con le seguenti deviazioni al traffico: dalle 13 saranno chiuse al traffico via dei Fori Imperiali da piazza del Colosseo a piazza Madonna di Loreto; via Cavour da largo Venosta a largo Corrado Ricci; via degli Annibaldi e via Nicola Salvi; via Celio Vibenna e via di San Gregorio (solo in direzione di Porta Capena). Dalle 15 poi le chiusure in via Celio Vibenna e via di San Gregorio in direzione piazza del Coloseeo. Per quel che riguarda il trasporto pubblico, dalle 13, sono previste deviazioni per le linee 3 bus, 51, 75, 81, 85, 87, 117 e 118. Sempre dalle 13 e sino a fine esigenza è prevista la chiusura della stazione Colosseo della linea B della metro.